奧林匹克ｘ環保！體驗營讓學生運動員袋走更多

港協暨奧委會早前在西貢主辦了「2023奧林匹克主義體驗營」，讓一班學生運動員透過運動及團隊訓練，加深對奧林匹克的認識，更配合今年杭州亞運的「綠色」理念，提升學生們的環保意識，可謂一舉兩得。

體驗營於本月5至7日在賽馬會西貢戶外訓練營圓滿舉行，參加者分別來自中學提名的學生運動員、各體育總會推薦的青少年運動員及奧林匹克之友。是次體驗營的參加人數達69人，是歷年之冠。體驗營旨在加深青少年對奧林匹克主義的認識及提高其領導才能，透過體育運動、團隊精神訓練活動等向參加者宣揚奧林匹克精神，並親身體會奧林匹克精神和團隊精神的重要性。

適逢杭州2022亞運會將於今年9至10月舉行，為響應此盛事，今年體驗營以此為主題，分別加入環保工作坊及藝術工作坊，一方面響應杭州亞組委「綠色」辦賽理念，提升參加者的環保意識，同時讓參加者透過藝術創作表達自己，並加深對組員之間的了解。

今屆體驗營邀請了港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜及香港奧林匹克學院委員梁毓偉議員出席證書頒授典禮及分享會。楊祖賜致辭時表示：「推動青少年對奧林匹克主義的認識是香港奧委會其中一個重要方向，衷心希望大家完成今次體驗營後，能夠將奧林匹克主義中的『友誼』、『互相尊重』和『追求卓越』學以致用，為身邊的人帶來正面影響。」典禮除了頒授證書予參加者及在體驗營中帶領和啓發參加者的運動員組長外，同時表揚為「奧林匹克主義教育計劃」長期服務的運動員，包括馬文心（空手道）、梁金輝（足球）、鄭永恒（足毽）、陳巧恩（空手道）、許麗盈（乒乓球）及袁家鎣（武術）。

四位體驗營的參加者分別分享他們在三日兩夜體驗營的感想和收穫。