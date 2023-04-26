意盃4強生死戰　免費台有直播

意大利盃4強次回合，國際米蘭返主場迎戰祖雲達斯，首回合雙方踢成1比1，國米早前打入歐聯4強，連同意大利盃，力爭雙冠王，不過佢哋近期本土賽表現一般，預計今仗會繼續加強防守，「祖記」作客亦以防守行先，雙方近7次交手，法定時間內6次開2球或以下，揀2.5球入球細好路。（HoyTV 77台、有線601及661台周四凌晨3時直播）

國米現時喺意甲排第6，主要係因為演出不穩，早前經歷6場不勝，近期亦試過主場0比1不敵蒙沙，幾位箭頭拿達路馬天尼斯、盧卡古，仲有老將迪斯高，表現忽龍忽蟲，其中盧卡古雖然獲得意大利足總會長格拉雲拿介入，首回合紅牌獲特赦唔使停賽，而且上仗聯賽對安玻里起孖，但唔代表今場交到貨。

另邊廂，「祖記」同樣海鮮味濃，近6仗僅1勝，佢哋「造數案」重審獲發還15分重返三甲，可惜上仗卻被拿玻里絕殺輸0比1，對士氣造成打擊，而且近兩仗聯賽均0入球，進攻啞火，今仗作客更加唔敢冒進，相信今仗悶戰居多，2.5球入球細穩陣。