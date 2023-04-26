比堤：冠軍關鍵戰 兵工廠頂得住藍月

阿仙奴連續3場聯賽取得和局後，士氣受到一定的影響，我認為如果他們今仗未能獲勝的話，今季英超冠軍夢將會幻滅。

兵工廠領隊阿迪達需要說服他的球員，要相信自己有能力作客擊敗，看似銳不可當及經常能夠在受壓的情況下作賽的曼城。

阿迪達定要作出適當的部署，我相信如果阿仙奴全心死守的話，他們定必會落敗而回。然而，如果他們能夠交出緊密及積極的表現，而且於比賽時展示出強大的野心及球隊應有的風格，加上又能避免犯下一些愚蠢的錯誤，他們將有機會取得勝利。

今場比賽將會出現多個對碰，不過，阿仙奴定要阻止艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼作出串連，事關他們二人最具威脅。

由於曼城攻力強勁，毫無疑問威廉沙列巴若然繼續因傷缺陣，將會是阿仙奴防線上的一大損失，主隊將會嘗試在這方面取得甜頭。有見及此，中場的對碰將會極之關鍵。

前線方面，我認為加比爾馬天尼利有可能在左路成為威脅，特別是如果史東斯經常壓上前場，他將能夠在這位置取得優勢。

至於倒戈的加比爾捷西斯及辛真高將會充滿鬥心，誓要向哥迪奧拿證明，讓他們離開曼城是一個錯誤決定。我認為這兩位球員十分重要，因為他們擁有奪冠的經驗，但同時間，他們定要好好控制自己的情緒。

由於我心繫阿仙奴，我仍然相信兵工廠能夠取得聯賽冠軍，他們需要交出完美的表現才可以作客擊敗曼城，最終我認為雙方平分秋色，各得1分。