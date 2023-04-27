夏蘭特迪布尼最強連線　曼城炒阿仙奴等捧盃

曼城王者降臨！周四(27日)凌晨英超榜首大戰以一面倒姿態結束，曼城主場以4比1大炒阿仙奴，雖然仍以2分落後「兵工廠」，但踢少2場嘅曼城已重奪爭冠主導權，最後7輪聯賽贏6場就足夠封王。曼城雙星艾寧夏蘭特同奇雲迪布尼今場大爆發，兩人合作摧毀阿仙奴後防，堪稱歐洲最強連線！

曼城一開波已經上力，7分鐘一次簡單反擊，艾寧夏蘭特中場控定後，彈畀後上嘅奇雲迪布尼長驅直進射入；阿仙奴之後繼續捱打，上半場補時階段史東斯接應奇雲迪布尼罰球頂成2比0。控制戰局嘅曼城54分鐘再由艾寧夏蘭特妙傳奇雲迪布尼射入，鎖定今場關鍵勝仗。

比賽最後階段已進入「垃圾時間」，86分鐘阿仙奴憑洛賀丁禁區內抽射破蛋，但係曼城仍未收夠籌，今場多次錯失機會嘅艾寧夏蘭特，補時5分鐘接應菲爾科頓妙傳射成4比1，呢球亦係佢今季英超第33球，打破英超38場時代嘅單季最高入球紀錄。

曼城依家落後阿仙奴2分但踢少2場，爭冠形勢一片光明，Opta數據預測曼城有92.06%機會捧盃，曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「呢個係我想要嘅位置，主動權已經喺自己手上，但我哋先要贏咗未踢嘅2場比賽，未來3仗非常非常重要，我哋只需要贏晒自己嘅比賽。」

哥迪奧拿亦點名大讚艾寧夏蘭特同奇雲迪布尼嘅組合：「夏蘭特畀迪布尼、迪布尼畀夏蘭特，呢個組合嘅威脅對球隊非常重要，當對手想壓逼我哋，佢哋兩個就會利用後面嘅空位製造好大威脅。」