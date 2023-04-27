阿迪達認「唔夠班」　阿仙奴鎖定歐聯資格

阿仙奴作客1比4慘敗曼城腳下，爭標機會變得渺茫，領隊阿迪達賽後承認今場「優勝劣敗」，以佢哋目前實力好難同巔峰嘅曼城爭霸。不過，阿仙奴今場亦完成一個「使命」，佢哋已鎖定下季歐聯參賽資格，闊別6季後重返歐聯賽場。

今仗被曼城技術性擊倒，阿迪達賽後表示：「我哋輸畀一支更出色嘅球隊，曼城今場踢得非常好，要去到呢個水平非常困難，阿仙奴仲差好遠。我哋知道曼城嘅能力，但今場冇辦法擋得住，或者我哋要睇更宏觀畫面，阿仙奴今季可以同曼城咬住咁耐已經好神奇。季前數據話阿仙奴會排第6或者第7，但我哋依家排名唔係咁，曼城係一支超卓嘅球隊，我哋都係一支好好嘅球隊。」

雖然爭冠大勢已去，不過阿仙奴季前以前4名為目標就提早完成，隨住白禮頓周四(27日)凌晨作客1比3輸畀諾定咸森林，阿仙奴數字上已經肯定確保前4名位置，將會自16/17球季後重返歐聯賽場。「兵工廠」過去6季有5季出戰歐霸盃，21/22球季繼無緣歐洲賽事，今季已經算係超額完成。