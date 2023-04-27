斯佳輝世錦賽延續神奇　勇闖4強媲美奧蘇

中國新星斯佳輝在克魯斯堡劇院舉行的桌球世錦賽繼續神奇之旅，周三以13比12勇挫麥基爾，昂然闖入4強，以20歲之齡成為繼奧蘇里雲之後，27年來躋身準決賽的最年輕球手，也是繼丁俊暉及傅家俊之後，第三位取得4強席位的華將。

世界排名80的斯佳輝在外圍賽連贏三仗獲得正賽資格，今屆賽事盡顯其驚人潛力，在首圈先淘汰曾被批評為「業餘球手」的梅菲，繼而再棄走米健士，而愈戰愈勇的他挫敗蘇格蘭的麥基爾後，成為世錦賽史上自1995年Andy Hicks之後，首位首次參加世錦賽就能闖入4強的球手，而其世界排名將至少可提升44位，並至少袋走10萬英鎊的獎金。

梅菲上周再負於斯佳輝後，為之前「業餘球手不應打職業」的評論作出道歉，並高度稱讚這位來自浙江的新星，更認為他將會是中國首位贏得世界冠軍的球員，目前斯佳輝距離這個預測僅差兩仗，而他下仗將面對爆冷淘汰奧蘇里雲的比素。

「在最後一局真是有點壓力，我要在緊張的情況下控制，所有人都在看着；今天是一個很好的經驗，我學習了很多，但我仍要加強心理的控制。」斯佳輝對自己能夠走到這個階段已經是超額，對往後比賽只想盡力而為，「我希望保持發揮，畢竟自己的防守不及其他對手，我會嘗試進攻，做到自己最好，但我不希望球迷對我有很寄望，能夠走到這個階段我也覺得奇怪，真是沒有想過以自己這個水平可以躋身準決賽，請大家不要將我與丁俊暉相比，他是一位偉大的球員。」

至於「世一」奧蘇里雲爭取生涯第8冠夢碎，一直領先的他在最後一節連輸7局，最終以10比13不敵比利時新星比素，無緣4強。

比素此仗面對「火箭」同樣打得爽快，平均出Cue時間為17.7秒，最後7局僅用了75分鐘，「能夠對住奧蘇里雲直落7局獲勝，這是我生涯最佳的一節，我在整場比賽都保持冷靜，能夠在克魯斯堡比賽一直是我的夢想，就連亨特利也是坐上客，又什麼比這樣更好。」比素將與中國的斯佳輝爭逐決賽席位，而奧蘇里雲衞冕失敗，今季僅贏得兩項表演賽的他將有機會失落「一哥」位置，如果麥克艾倫能夠在本周殺入決賽，將可取替成為新「世一」。

麥克艾倫是以13比10擊敗鍾斯，職業生涯第2次闖入世錦賽４強；而另一場「世紀大戰」沙比對希堅斯同樣激烈，首戰打成4比4平手，繼而沙比在第二節後已領先9比5，最終以13比7獲勝，距離爭嚐個人第五次世界冠軍再近一步。