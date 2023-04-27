港超聯　神田夢實奪1月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「1月最有價值球員」由標準流浪球員神田夢實（Yumemi）奪得，今次亦是這名日本籍進攻中場，來港後的首個個人獎項！

標準流浪在1月共進行3場賽事，包括1場「賽馬會菁英盃」分組賽及2場聯賽。標準流浪雖未能取得全勝，但仍取得2勝1負的成績，已算是不俗。其中在「菁英盃」分組賽更以2比1勇挫傑志，可謂踢出今季代表作。

今季才加盟標準流浪的神田夢實，能出任中前場多個位置，而且罰球技術不俗。他在香港的「地標戰」於「菁英盃」分組賽面對勁旅傑志，連續射入兩記罰球，個人梅開二度下協助球隊以2比1全取3分，並終止「藍鳥」早前的9連勝紀錄。之後在迎戰晉峰的聯賽中，再次梅開二度，兼率領球隊以4比1大破對手，讓評審團留下深刻記憶。

這個由2011-12年度，仿效英格蘭超級足球聯賽的「每月最佳球員」獎，是由香港體育記者協會的評審團選出。這個獎項成立以來第一次有標準流浪的球員獲得這個獎項，證明1月份，神田夢實的表現確實打動到專業評審團。

談及地標戰便梅開二度，神田夢實表示：「團體合作並沒有問題，但自己狀態及與隊友的合作仍在提升中，隊中所有職球員都以爭取勝利為目標。」最後神田夢實補充，自己過往的職業生涯中，某些能力都未能發揮，相信今次在加盟標準流浪後將會好好發揮，並希望為球隊爭取更好成績。