漢華男籃出戰Panasonic籃球賽誓不留憾

青春對每個人而言總是充滿回憶，而對漢華中學男子隊的球員而言，學界賽場就是他們青春的代名詞。Panasonic學界籃球邀請賽相隔4年後再重臨修頓賽場，矢志重奪該項賽事殊榮的一班漢華仔，皆不希望讓青春留下遺憾，其中隊長蘇宗禧就說：「希望為青春付出120%的努力，共同為此奮鬥，留下美好回憶。」

蘇宗禧對Panasonic賽並不陌生，2019年他坐在後備板凳上，曾眼看師兄們於4強止步：「那時未見過大場面都會驚，好遺憾那次無緣奪標，希望今次幫前輩完成夢想。」

「宗禧」指出球隊身高優勢不算明顯，要靠機動性和拼勁搭夠，並指上到只打兩節的Panasonic賽場時，有必要改善遲入局的壞習慣。漢華中學去年年尾於學界港島區D1賽取得季軍，惟4強不敵張振興伉儷書院，令蘇宗禧耿耿於懷，他亦視該隊為最想挑戰的對手：「張振興男籃近期比賽都贏過我們，如果有機會再對他們，希望可以復仇成功。」

漢華中學男籃

教練：翁金驊

本學年成績：港島區D1季軍

球員：蘇宗禧、雷健豪、許智煉、譚瀚華、林卓諾、陳卓賢、許浚軒、楊俊偉、文頌天、黃達朗、馮文進