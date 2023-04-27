漢華女籃親撰「齊心向前」展現團隊精神

要數學界籃球實力分子，漢華中學一定不容忽視，作為精英賽常客的女籃，於本學年闖入精英賽8強。疫情後重登學界舞台，出戰今屆Panasonic學界籃球邀請賽，誓要用出色表現捍衛漢華籃球尊嚴。

籃球運動是團體項目，全隊齊心，往往才能將潛力發揮到極致，作為本學年各項學界賽的實力分子，漢華中學的女將們都對這點不會陌生。隨住學界賽事在疫情過後陸續再開，她們都紛紛摩拳擦掌，正如隊長之一的馬綽穘說言：「我哋齊心向前，全隊向住同一目標進發。」

學界賽在疫情下無止境停擺，作為球員內心絕對不好受，對於兩位隊長許傲悠（中五）及馬綽穘（中六）來說，當然不例外，其中今屆更是馬綽穘最後一次在學界舞台演出，她就表示：「疫情停咗咁多年，我哋一直堅持練波，但好似好冇目的咁，今年終於有學界賽可以打，大家都好似燃起咗一團火咁，好想去完成目標，一齊去衝。」漢華女籃在本學年精英賽8強止步，Mayiu就認為球隊想在成績取得突破，就必須在搶籃板方面要再下苦功：「孭位要再練多啲，再紮實啲。」

Panasonic賽場強隊如雲，許傲悠就視打入4強為目標，她亦對隊友充滿信心：「大家實力其實唔差，做好本分，做好自己平時做到嘅嘢就冇問題。」

漢華女籃

教練：翁金驊

球員：許傲悠、馬綽穘、馬丹丹、何碧雯、邱安妮、黃可婷、王希雯、黃鈺媛、陳穎喬