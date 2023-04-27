比堤：熱刺抗「魔」踢爭氣波

第6位的熱刺將會挑戰第4位的曼聯，亦代表今仗將決定熱刺能否保持打入前4位置的最後希望。

看過紐卡素以6比1大炒熱刺的賽事後，我認為他們的表現令人感到相當難堪。我曾預期熱刺較早前被般尼茅夫擊敗後會作出反彈，但他們卻交出長時間以來最差的表現，而且更毫無士氣可言。

史泰連尼決定轉踢4後衞是一個絕大的錯誤，他亦負上沉重代價而被辭退。他們在落後0比5的情況下轉回以往一直沿用陣式，我肯定暫代領隊賴恩美臣今仗面對曼聯將會在防守上排3中堅加上一對翼衞的陣式。

哈利卡尼的入球是唯一令人感到安慰的地方，他將會再一次成為熱刺最大的威脅，但我希望李察利臣可能正選上陣，因為他值得取得這個機會，特別是面對著曼聯表現得有所削弱的防線。

紅魔於歐霸盃8強被西維爾淘汰出局後，總算於英足盃4強成功擊敗了白禮頓晉級決賽。然而，他們表現不穩，我認為有些球員更加出現疲態，而一對正選中堅亦因傷將會缺陣，這影響巨大。

其領隊坦哈格知道熱刺將會拚死一戰，事關對方球迷將要求球隊知恥近乎勇，交出反彈表現，所以中場的對碰將會十分關鍵。卡斯米路在中場中路定要擔當爭奪皮球的重要角色，而我也十分有興趣看到基斯甸艾歷臣重返並倒戈前球會會表現如何。

前線方面，拉舒福特及安東尼馬迪爾等待機會採取反擊攻勢，所以如果他們表現醒神的話，他們有可能爭取到入球。最終，我認為雙方將會和局收場，客軍紅魔將對這個賽果感到滿意。