許建德今年首場GＴ歐洲賽勇奪亞軍

香港賽車手許建德（Jonathan）完成今年首場GT世界挑戰賽歐洲耐力賽意大利站賽事，他在蒙沙賽車場上表現搶鏡，成功取得銅盃（Bronze Cup）亞軍而回。他與兩名隊友Chris Froggatt及Eddie Cheever III，駕駛93號Sky Tempesta Racing戰車在賽事有精彩的發揮，接連爬升多個位置，取得重要的錦標賽積分，為爭奪賽季錦標打好基礎。這三名車手在競爭激烈的比賽下擊退數部賽車並成功擠身頒獎台席位。最終這部帶有標誌性Sky幻彩色車花的麥拿侖720S GT3 Evo戰車，憑藉穩定發揮，加上車隊合宜的比賽策劃，令三名車手目前在銅盃積分榜上高據次席。

車隊在排位賽上成功協助三位車手取得第3位，讓他們能夠在有利位置上起步並爭取名次。這已可說是非常不容易，出戰銅盃賽事的17部賽車都是極具競爭性的，當中包括麥拿侖、平治-AMG、保時捷，以及寶馬等不同賽車。這場比賽在這5.79公里長的蒙沙賽道上一共有55部賽車同場競逐，93號戰車由Chris Froggatt率先打頭陣，他在首圈比賽上成功避免發生事故。賽事在開首第一個小時內發生過多次意外，Chris Froggatt卻一一避開保持在第4位，並將戰車交棒給香港車手。

Jonathan 在接著的一小時比賽上，在有「飆車天堂」之稱的蒙沙賽道上發揮出既穩且快的圈速，將名次維持在前四名之內。雖然這部麥拿侖GT3戰車對他而言只是剛剛接觸不久，但許建德仍可將其發揮到極致並且沒有任何犯錯。這位香港車手的出色發揮，證明他有力成為最快的銅級車手之一，這可歸功於他在休季時所進行的積極備戰工作。

車隊在得到麥拿侖專家 Garage 59團隊的協助下，戰車調較非常出色，比賽策略亦運用得宜，每次進站的程序更可說是完美無瑕。在經過兩次交棒後，負責最後一棒的 Eddie Cheever III已緊跟隨著第二位戰車的後面。在比賽的最後一個小時內，戰況變得異常激烈，連同93號戰車在內，一共有5部賽車在爭奪頒獎台的最後兩席。Eddie Cheever III把握著一次機會，在一次於1號彎的進攻上勇猛的超越前面的HRT車隊平治-AMG賽車，並成功鞏固其優勢進佔第二位。然而，93號戰車在比賽的最後階段曾有過一段危機，戰車非常接近沒有燃油完成賽事，幸好最後虛驚一場，他們成功以第二名衝過終點。

Sky Tempesta Racing車隊對首站賽事的成績感到十分高興，三名車手目前在銅盃積分榜上暫時落後7分排在第二位。車隊希望在賽季接下來的比賽都能繼續保持強勢，望能在6月3至4日舉行的法國站保羅里卡德1000公里賽（Circuit Paul Ricard 1000km）賽事上更進一步，拿下比賽勝利。