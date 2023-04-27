熱刺問題多無心戀戰　曼聯開餐歎私房菜

今晚英超快車前列大戰，熱刺主場鬥曼聯。熱刺炒咗干地後一沉不起，上仗作客紐卡素更輸夠六個一皮，連看守領隊史泰連尼都要落鑊，內部亂過亂世佳人；「紅魔鬼」前4席位尚未到手，為下屆歐聯入場券，搶分夠晒決心，加上近年碰頭食住主隊，有力反客為主，平手盤曼聯坐和望贏。（Now 621及611周五凌晨3時15分直播）

干地早前「博炒」批評球會管理手法，求仁得仁下離開熱刺，之後改由看守領隊史泰連尼帶領，熱刺整體水準不進反退，其中對住兩支護級球隊愛華頓及般尼茅夫都要失分，上仗更恥辱性地畀紐卡素狂炒6比1，頭21分鐘已經落後5粒，慘不忍睹，門將兼隊長洛里斯有傳同隊友吵大鑊，下半場拒絕上陣，可見成班球員無心戀戰。班主利維忍無可忍，日前炒埋史泰連尼，暫時由賴恩美臣「頂上頂」，雖然呢位前熱刺中場喺2021年都做過替工，但成績唔算突出，加上內部立立亂，戰意成疑。

紅魔鬼踢聯賽水準穩定

另一邊廂，曼聯雖然上周中歐霸盃8強出局後，好彩上仗英足盃及時反彈，憑互射12碼淘汰白禮頓殺入決賽，士氣正盛。睇埋聯賽形勢，未計今日凌晨戰果，曼聯依家排緊第4位，領先打多3仗嘅維拉5分，以及領先打多2仗嘅熱刺6分，爭前4形勢大好，但始終未正式到手，今仗必趁機踩多腳，粉碎熱刺嘅歐聯夢，況且佢哋近期聯賽水準穩定，近3場聯賽贏晒兼保持不失。單睇兩隊近4次交鋒，曼聯更錄得全勝，擺明格食格，今仗可以再次發揮「熱刺剋星」本色，平手盤筍到爆。