曼聯領先2球被逼和　羞家數據成紅魔死穴

周五(28日)凌晨英超前列大戰，曼聯作客熱刺喺半場領先2球下，下半場突然走樣，慘被熱刺逼和2比2，領隊坦哈格賽後炮轟球員冇盡全力。曼聯今季7次作客排聯賽榜前9名球隊，只係得1和6負嘅羞家戰績，成為「紅魔鬼」今季最大死穴。

熱刺今場有看守領隊賴恩美臣首度領軍，不過面對曼聯都係處於劣勢，7分鐘查頓辛祖左路扣大位妙射破網，佢之後再有射門被佩列錫護空門；完半場前曼聯再用一次簡單反擊入波，拉舒福特接應般奴費南迪斯長傳，用速度壓過艾歷迪亞入禁區射成2比0。

下半場熱刺踢得更加積極，56分鐘佩列錫傳中令曼聯禁區出現混亂，柏度樸路亂軍中腳背抽入；曼聯本來可以即刻回敬1球，但般奴費南迪斯小禁區外狂抽竟然中楣，埋下失分伏線。熱刺去到79分鐘一次反擊，哈利卡尼右路傳中，孫興民無人看管下近門射入，最終兩隊打和2比2。

和波對曼聯並唔係太差戰果，佢哋繼續領先第5位嘅熱刺6分，而且仲踢少2場，仍然緊緊掌握前4主導權，不過坦哈格對球員表現就唔太滿意：「曼聯嘅賽程安排係全英超最差，但我哋改變唔到，所以唔能夠作為藉口，只可以盡力去迎合，有啲球員覺得用90%就足夠，結果失去專注、交失波、失去控制，呢點係唔可以接受。」

曼聯今季演出尚算穩定，不過作客前列球隊嘅成績就成為死穴，Opta數據顯示，曼聯今季作客依家排聯賽前9名嘅球隊，踢7場只有1和6負成績，今場對熱刺先至拎到第1分。曼聯周日(30日)會喺主場對阿士東維拉，下周五(5日)凌晨就作客排第8位嘅白禮頓。