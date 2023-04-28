伊沙克獻全年最癲助攻　紐卡素炒拖肥

周五(28日)凌晨英超賽事，紐卡素作客4比1大破愛華頓，繼續排喺聯賽榜第3位，下季出戰歐聯機會極大。紐卡素今場入唔少靚波，其中瑞典前鋒阿歷山大伊沙克更交出「舞龍式」助攻，獲網民一致認定係今季英超最精彩助攻。

紐卡素上仗大炒熱刺6比1，今仗對住愛華頓依然冇手軟，28分鐘由哥林威爾遜「執雞」先開紀錄；紐卡素控制戰局，72分鐘祖連頓近門頂成2比0，3分鐘後哥林威爾遜禁區頂再轟入世界波。愛華頓80分鐘由麥尼爾角球直接彎入破蛋，但1分鐘後阿歷山大伊沙克個人表演，佢喺中場線附近拎波後，沿左路邊線狂爆，去到底線再扭入禁區，期間將3名守將扭到陀陀擰，最後輕力交畀龍門口嘅積及梅菲入波。

阿歷山大伊沙克技驚四座，英格蘭傳奇前鋒奧雲表示：「可能係我見過歷來最佳助攻。」前英超球員杜利華冼佳亞就話：「伊沙克嘅技術好癲，我直頭覺得係勁到唔尊重對手，佢令我諗起年輕嘅傑斯。」紐卡素領隊艾迪侯域賽後亦大讚：「我當然睇唔到發生乜事！我之後睇番電視，佢做咗好多盤扭、假身、插花，佢有神奇嘅控球技術！」