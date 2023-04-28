梅萊再遇一輪遊今季泥地賽未贏過　法網參賽成疑

英國名將梅萊周四在馬德里公開賽力戰下再次飲恨，連續三個網球大師賽遭遇一輪遊，而且今個泥地賽季未嚐一勝，會否出戰法網成疑。

這位兩屆溫網冠軍在馬德里首圈面對意大利球手華華蘇亞（Andrea Vavassori），即時拯救了四個賽點，但最終以2比6、6比7(7比9)落敗，繼兩周前的蒙地卡羅網賽後，再次首圈出局。

目前正爭取在泥地賽季取得首勝的梅萊稱:「泥地賽季前我準備了一段時間，對我來說真是不容易，但仍有幾個星期，我感覺一場比一場好。」梅萊下月將出戰羅馬泥地賽，這是他自2017年後首次參加，他亦期望可以自2020年後再次在法網亮相。

「我的團隊對此都不同意見，但我偏向想去打（法網），因為我已不肯定幾時再有這個比賽機會，如果我身體狀態可以應付的話，我會參加。」畢竟梅萊已踏入生涯的黃昏期，他也期望可以在大滿貫賽事中亮相，「不過，我又想在溫網做好，希望可以做出一個最好的決定。」梅萊過去兩年因為想提早準備溫布頓，而放棄了參戰法網，他在法網最佳成績是2016年闖入決賽。