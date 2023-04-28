希斯基：墨城可「大」勝西悉

雖然澳職常規賽即將完結，但對墨爾本城及西悉尼流浪者這兩支今季表現出色的球隊來說，今仗未必是他們的最後對碰。如果西悉尼流浪者能夠在常規賽取得第2，就可直接取得晉級季後賽4強的資格，絕對大大增加他們奪得總冠軍的機會。西悉尼流浪者如今只落後第2位的阿德萊德聯1分，所以今仗獲勝，就可取而代之，同樣重要的是，他們誓要延續球隊的強勁走勢到季後賽階段。

決定球隊能否擊敗墨爾本城的兩位關鍵球員，分別是班頓波里路及連高域。他們各司其職，班頓波里路負責取得入球，而連高域就負責為隊友製造入球機會，所以兩位球員絕對是天作之合，西悉的教練團隊也應記一功。

班頓波里路近5仗一共攻入5球，他表現醒神，在一對一的情況下有能力擺脫對方守衞，而連高域將會嘗試在對方防線上找出空位，並將皮球送到隊友腳下。

西悉尼流浪者的防線今仗面對占美麥卡倫時，必須交出最好表現才可。占美麥卡倫在上場對西部聯的賽事中大演帽子戲法，更成為澳職入球紀錄保持者。西悉擁有澳職最佳防線，25場常規賽只失24球，但不要忘記，墨爾本城的攻力也相當厲害。

我球員時代司職前鋒，我認為得分射手的一個決定，足以協助球隊在強強對碰分出高低。雖然世事未必盡如人意，但墨爾本城始終攻力較高，預計他們今仗將可擊敗西悉尼流浪者。