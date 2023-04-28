【意甲】史柏斯亞細盤好路

周六凌晨意甲波，史柏斯亞主場迎戰蒙沙。今季首次征戰意甲的蒙沙近況有起色，繼早前作客1比0擊敗國際米蘭之後，上場再反勝費倫天拿大踢爭氣波，相反史柏斯亞還要為遠離降班區繼續努力，這支下游分子已經5場聯賽不勝，其中有4次總入球開2球或以下，兼同對手打和，可見為搶分，史柏斯亞踢得相當保守，相信今場入球都不會多，中位數2.5球入球細值博。 ●臻贏特

直播表

周五 5:45pm 澳職 阿德萊德聯 對 中岸水手

無線myTV Super

周五 5:45pm 澳職 墨爾本城 對 西悉尼流浪者

無線myTV Super

周六 0:30am 意甲 萊切 對 烏甸尼斯

now 638

周六 0:30am 德乙 柏達邦 對 布倫瑞克

onTV東網

周六 2:45am 意甲 史柏斯亞 對 蒙沙

now 638

周六 3:00am 西甲 奧沙辛拿 對 皇家蘇斯達

now 632

周六 3:00am 法甲 斯特拉斯堡 對 里昂

now 639/714

周六 8:30am 阿甲 圖庫曼體育會 對 河床

無線myTV Super