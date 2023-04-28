外流港將　戴起大連人隊長臂章　勞烈斯：係特別嘅一刻

新一季中超開鑼至今已進行3輪賽事，多位港將都獲得出場機會，其中勞烈斯（Vas）就坐正大連人正選位置，更於上場面對成都蓉城一戰，一度戴起球隊隊長臂章，Vas接受本報訪問時，形容是特別的一刻，並自信能夠延續佳態，帶領球隊再取佳績。至於效力梅州客家的茹子楠，也分享到今季個人目標。

由前國腳謝暉領軍的大連人，中超開咧至今取得1勝1和1負成績，其中港將勞烈斯就獲得重用，在3場賽事都以正選身分踢足全場。周三（26日）主場面對成都蓉城一戰，勞烈斯更一度接過隊長臂章，對此Vas表示：「隊長呂鵬比賽後段因傷退下火線，球隊就畀咗個臂章我，喺咁高壓嘅環境下，球隊同隊友選擇信任我，可以擔起重責係非常特別。」大連人最終以0比0逼和對手，今季首次力保不失，Vas也對球隊表現感到自豪：「我哋好團結，對隊友嘅出色表現感到驕傲；季初自己嘅表示唔錯，有信心我哋可以繼續進步，攞到更好成績。」

至於效力梅州客家的茹子楠，同樣近3場踢到足。球隊開咧至今取得1和2負，「茹子」承認成績有待改善：「其實我哋提前咗兩個半月開操，友賽整體表現唔錯，去到聯賽都做足教練要求同賽前部署，但可能臨場發揮未夠好。」踏入第2季征戰中超，「茹子」亦不忘提到其個人目標：「今年都係主要踢右閘，因為中場位置都簽咗幾個新球員，咁當然係想場場正選，短期內幫梅州客家拎到第一場勝仗；另外希望球隊下季繼續留喺中超，同盡量爭取更高排名。」值得一提，梅州客家下周一（1日）將作客面對大連人，屆時兩位港將有望正面交鋒。