《領跑》跑隊八區聯賽　男女子冠軍破紀錄

由領展愛匯聚計劃贊助，凝動香港體育基金主辦的《領跑》長跑班八區聯賽暨結業禮於4月15日假中文大學夏鼎基運動場完滿舉行。計劃第二年繼續為12-18歲青年人提供專業長跑班，帶領學生用跑步發掘八個社區 (觀塘、沙田、將軍澳、屯門、黃大仙、東區、葵青區及北區)。跑隊由知名越野跑手黃浩聰及團對執教。今年聯賽有幸與香港中文大學體育運動科學系合作，凝動亦邀請到跑壇「金童玉女」黃啟樂及羅映潮頒發獎項，特別為應屆DSE考生打氣。

當天男子1500米由觀塘飛鷹隊郭永鋒以4分51秒完成，打破上年度男子組冠軍4分59秒的佳績; 女子組則由東區東甩隊 江瀛以5分22秒完成，她連續兩年以女子組第一名成績名列前矛，穩居首位。二人均打破自己的個人最佳成績衝線，成功突圍而出並奪冠。

女子組第二名同樣來自觀塘飛鷹的盧希夢，她沒有因未能奪冠而失落，反而因為她破了自己四個月沒有突破的個人紀錄而振奮。希夢第二年參加觀塘跑隊，去年的馬尾害羞小女生，剪了一頭清爽短髮迎戰。更成熟的她不約而同感謝兩年的恩師Cyrus Sir 沒有教練的勸勉，令她更喜歡跑步 。

壓軸項目男女子混合4X400米接力賽則由將軍澳疾風勇奪首位，以4分19秒成績完成; 北區戰狼和沙田柚則以4分25秒及4分34秒緊隨其後。

聰Sir感欣慰 盼學員繼續跑出香港

計劃主教練黃浩聰（聰Sir）去年因為Project Endless（5日挑戰500公里）而缺席去年的聯賽日，今年可以親眼看到學員努力的成果。他表示今年度學生整體能力平均上升，為學生們的進步感欣慰，祈望領跑學生堅持下去。 不僅跑到香港各處探索各個社區，繼而再去世界各地欣賞不同風貌。

長跑「金童玉女」鼓勵領跑學生

比賽亦邀請到稱霸本年度渣打香港馬拉松半馬男女子組，跑壇冠軍情侶黃啟樂及羅映潮作嘉賓分享，學生甚為雀躍。兩者為同樣熱愛長跑的領跑學生分享自己於長跑的路程上遇過的挑戰和困難，並分享自己如何可以更進一步及提升自己能力，勉勵一眾領跑學生繼續堅持自己的目標進發。

為DSE學生打氣

DSE考試剛開鑼，凝動特別安排中文大學體育運動科學系高級講師張善婷賽後為一眾皆熱愛體育的領跑學生介紹升讀運動相關科目，為他們升學道路提供更多資訊。同時領展大學生獎學金受惠者兼中大體育系學生李同學到場為一眾中學生打氣，分享讀書及做運動的心得。

關於「愛・運動，展・關懷」

項目為香港八區基層青年開辦專業長跑培訓課程，延續上年度觀塘區、沙田區、將軍澳區、屯門區外，今年更加設多三區，東區、黃大仙區、北區及葵青區，為學生們提供比賽、生涯規劃、設計社區跑步路線等活動。當中社區交換跑更能令學生對自己社區更為熟悉，了解不同地區的特色，培養青年自信心及對地區的歸屬感。

凝動寄望以運動嘉年華的形式讓社區以較輕鬆、較具趣味的形式接觸運動，學習不同健康資訊，認識一些新興運動。定於周末兩天舉行，旨在有更長時間讓街坊鄰里交流，帶動舉辦運動嘉年華的場地人流。

領跑及社區活動參加者的運動時數更會轉化為防疫運動包，為長者送上關懷，回饋社會。