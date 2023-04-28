足總盃4強　冠忠南區遇標準流浪再鍊過

「足總盃」周六（29日）於旺角大球場上演首場4強大戰，冠忠南區11日內第3次與標準流浪交鋒，南區先在「賽馬會菁英盃」4強需要鬥至互射十二碼階段才晉級，而上場聯賽流浪則以1比0勝回一仗，足見雙方實力接近，今場再碰頭，勢必有一番龍爭虎鬥。（無綫85台周六下午3時直播）

由第一圈打起的南區，於「足總盃」先後淘汰香港U23及理文，繼2018/19賽季之後再次闖入4強。兩軍近期先後於「賽馬會菁英盃」及聯賽碰頭，南區主教練鄭兆聰認為彼此踢法都非常熟悉，臨場發揮才屬勝負關鍵：「防守方面，我哋應該要知道點去減低對方前鋒嘅威脅，同時進攻方面點樣畀對方壓力，過去呢個禮拜，我哋都做咗唔少功課。」南區仍受傷兵問題困擾，剛完成手術的蔡子濤需要長抖，至於鞠盈智及翟廷峯都未能趕及傷愈，可幸李嘉耀可以刑滿復出。

早前「賽馬會菁英盃」4強，南區要靠互射12碼才擊敗流浪，過去曾隨和富大埔闖入「足總盃」4強的何振廷，就預計今場戰況仍會十分膠着：「都預咗可能要踢到最尾，所以留放係好重要。」作為傑志借將的「阿廷」，認為自己今季比賽參與度更高，並感受到南區球員十分團結，有信心球隊能作出更好成績：「大家踢盃賽都好團結，都想一齊達成目標，為爭取球會首個冠軍努力。」

「足總盃」8強淘汰和富大埔的流浪，上場聯賽小勝南區，技術顧問米路承認賽前在信心及人腳上或佔優勢，但盃賽始終一場過，提醒球員切勿調以輕心：「南區有翟廷峯同鞠盈智受傷，有一定影響，但大家都好熟悉對方踢法，預咗會好難踢，都係睇吓邊隊會先犯錯，一次犯錯足以致命，唔可以畀對手任何機會。」陣容方面，林遼太因上場臨完場前2黃1紅被逐，今場需要停賽，惟缺陣多時的法蘭度可以候命。

門將梁興傑過去兩場對南區皆有份上陣，上場聯賽更力保不失，助流浪成功復仇，他表示球隊目前士氣正盛，有信心再下一城：「成隊波無論進攻定防守都好穩定，但盃賽一場過要守好啲，尤其南區多高佬，喺角球、死球比較大威脅，另外我哋埋門上都要加強啲。」「09」續指今場屬於五五波，自己賽前已做好加時，甚至互射12碼的準備。

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 4.川瀨浩太 12.杜馬思 26.陳凱柏

中場：14.何振廷 6.基斯 11.佐佐木周

前鋒：18.艾華 17.慕沙7.史提芬彭利拿

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：12.盧均宜 4.金旻奎 55.基藍馬 6.朴鍾範 19.姚浩明

中場：21.伊巴謙 10.林嘉緯 16.林衍廷 44.神田夢實

前鋒：90.祖連奴