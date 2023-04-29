曼聯賣盤最後競投截止　卡塔爾財團出55億鎊+簽尼馬

曼聯賣盤最後一輪競投已於英國時間周五(28日)晚上10時截止，根據英國各大傳媒報道，卡塔爾財團加碼至55億鎊(約540億港元)全面收購紅魔鬼，並承諾一旦成事，將投入巨額資金重建球場及提升訓練設施，最引人注目係大開水喉增兵，頭號目標係簽入巴西球星尼馬。

曼聯班主格拉沙家族上年11月提出出售球會計劃之後，吸引來自中東、美國及英國嘅買家入標競投，當中以卡塔爾銀行家謝克阿勒薩尼為首嘅財團，以及英國首富拉特克利夫屬於大熱門。經過2輪報價後，格拉沙家族仍然唔多滿意，因為呢個美國富豪家族要求60億鎊(約592億港元)收購價，出手最闊綽嘅謝克阿勒薩尼只開出50億鎊。

來到最後一輪競投，據悉謝克阿勒薩尼加碼至55億鎊，並根據之前承諾，會幫曼聯還清所有債務，並投入資金重建奧脫福球場、提升訓練設施、收購球星，條件非常吸引。最新消息指謝克阿勒薩尼計劃向同樣由卡塔爾資金擁有嘅巴黎聖日耳門(PSG)收購尼馬，作為入主曼聯後「第一簽」。

不過，格拉沙家族對於卡塔爾財團嘅報價有所保留，一來仍然未到60億鎊價位，二來格拉沙家族希望保留部份股權，繼續喺球會發揮影響力。

至於英國首富拉特克利夫只尋求收購曼聯50%以上股權，並容許格拉沙家族持有20%股權，似乎更加可以滿足格拉沙家族要求。對於曼聯球迷而言，當然希望球會整體出售，踢走格拉沙家族，紅魔鬼最終鹿死誰手，可能要等到今季結束後先至有答案。