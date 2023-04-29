東尼叔叔透露拿度羅馬賽復出：他未想退役

正當球迷憂心「泥地王」拿度能否出戰今季的法國網球公開賽之際，其叔叔兼人生教練東尼向大家派定心丸，表示拿度正為今年第二個大滿貫積極準備，並強調未有考慮退役的計劃。

拿度自今年初於澳網次圈出局之後，一直養傷，至今未有參加任何比賽，甚至包括泥地賽季展開，本月先後退出包括蒙地卡羅、巴塞隆拿及馬德里3個泥地大賽。東尼叔叔最近在馬略卡接受訪問時表示愛姪正為法網準備，並透露會出戰羅馬網賽，「他已可以比賽，只有少許問題要處理。他會到巴黎比賽（法網），這幾星期訓練不俗，希望在羅馬做到訓練效果，這是很重要的數據。」62歲的東尼叔叔更強調拿度未有任何退役的計劃，以粉碎外界的揣測。

「他沒有想退役，只是想着如何恢復及繼續比賽，因為他很有熱愛這項運動；拿度已經康復，但馬德里賽未太適合（復出）。」而36歲拿度日前亦在個人社交平台上載了自己在泥地場上練習的情況，球迷對他回歸甚為期待。

至於爭逐在馬德里大師賽衞冕的西班牙小天王艾卡華斯，周五贏得驚險，在落後一盤的情況下，激戰2小時16分以2比6、6比4、6比2反勝Emil Ruusuvuori，躋身32強。