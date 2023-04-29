英超好戲碼　白禮頓狼隊再演入球騷

英超周六(29日)晚好戲碼，白禮頓主場迎戰狼隊，「海鷗」踢法極具侵略性，佢哋仲有機會爭歐洲賽資格，主場出擊肯定加多兩錢肉緊，狼隊近4仗取得3勝「上岸」在望，兩隊實力接近，加上雙方近5次交手4次開3球或以上，包括首循環白禮頓險勝3比2，必捧2.5球大盤。(Now 621周六晚10時直播)

白禮頓上周在英足盃4強惡鬥曼聯，戰至互射12碼輸波出局，雖敗不辱，之後喺聯賽周中快車作客輸畀諾定咸森林，不過分數上同歐洲賽資格距離唔遠，唔會咁快放棄。佢哋暫時排第8，季中接手球隊嘅迪薩比功勞甚大，呢位意大利籍教頭主張悅目進攻足球，一眾攻擊主力三笘薰、韋碧克、阿歷斯麥亞里士打均有出色發揮，尤其係日本國腳三笘薰今季大爆發入球不斷，球迷戲稱為「三球王」，「海鷗」爭取下屆歐洲賽資格仍未絕望，預計今仗會繼續搶攻。

另一邊廂，狼隊護級就快「上岸」，佢哋周中快車主場擊敗水晶宮，累積37分暫時壓力冇咁大，相信會踢得更放，不過佢哋作客防守表現稍差，已經連續15場作客未能保持清白，當中近4場作客共失7球，預計頂唔住白禮頓進攻，今場入球唔會少，2.5球入球大乃不二之選。

直播表

周六3:00pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 威靈頓鳳凰

無綫myTV Super

周六3:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 紐卡素噴射機

無綫myTV Super

周六3:30pm 韓職 全北汽車 Vs FC江原

無綫myTV Super

周六5:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 布里斯班獅吼

無綫myTV Super

周六7:00pm 德乙 馬格德堡 Vs 漢堡

on.cc東網

周六7:30pm 英超 水晶宮 Vs 韋斯咸

Now 621

周六8:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs 西部聯

無綫myTV Super

周六10:00pm 英超 賓福特 Vs 諾定咸森林

Now 622

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 狼隊

Now 621

周六10:00pm 英冠 雷丁 Vs 韋根

有線601、661台

周六10:15pm 西甲 艾爾切 Vs 華歷簡奴

Now 632

周六11:00pm 法甲 里爾 Vs 阿些斯奧

Now 639

周日凌晨零時 意甲 羅馬 Vs AC米蘭

Now 638

周日0:30am 西甲 皇家馬德里 Vs 艾美利亞

Now 632

周日0:30am 英冠 西布朗 Vs 諾域治

有線601、661台

周日2:30am 德乙 漢諾威 Vs 紐倫堡

on.cc東網

周日2:45am 意甲 拖連奴 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 貝迪斯

Now 632、611

周日3:00am 法足盃 南特 Vs 圖盧茲

Now 639