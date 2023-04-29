斯佳輝續顯強勢　奧蘇里雲：我唔想做烏鴉口

世界桌球錦標賽已經進入白熱化，兩位天才球手中國的斯佳輝及比利時比素在準決賽打得激烈，多位桌壇傳奇對兩位新星都作出高度評價，然而擁有7屆世界冠軍的奧蘇里雲坦言擔心自己變成「烏鴉口」：「我驚佢5年唔打波！」

20歲的斯佳輝今屆世錦賽從外圍賽晉級至目前的4強，盡顯潛力，即使在準決賽一直領先，但奧蘇里雲接受英媒訪問時不敢過放吹捧：「比素是打得很放的球手，另一位孩子（斯佳輝）則很有攻擊力，從臨場表現、氣質及心態，我很久都未見過，這位年輕球手令我想起亨特利。」

「這個孩子是與別不同，但我不想給『死亡之吻』，你們明嗎?因為我每次講某人很特別，但最終他就5年不再打波，所以我都是閉嘴，因為我想看他繼續打波。」奧蘇里雲對斯佳輝充滿期待，只是不想自己做「烏鴉口」。

至於6屆世界冠軍的「桌球紳士」戴維斯都作出高度評價，「斯的表現是令人着迷，但比素的表現也令我驚訝。」斯佳輝一度拋離14比5，然而在第三節後比素已追近距離，暫時斯佳輝以14比10領先，只要再多贏3局（33局17勝制），斯佳輝將可成為克魯斯堡劇院上闖入世錦賽決賽的最年輕球手。比賽將於今晚香港時間9時半續戰。