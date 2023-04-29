科威特柔道賽港隊奪兩銅　明年亞錦賽落戶香港　　

在科威特舉行的「亞洲柔道公開賽」周六圓滿結束，香港兩位女將王嘉莉及徐淑琪，分別在女子48公斤以下級別及52公斤以下級別奪得銅牌，為9月爭逐杭州亞運注下強心針。港隊將於5月1日返抵香港並提升訓練，並於6月出戰在尼日爾舉行的「非洲公開賽」，力爭佳績。

中國香港柔道代表隊是次出戰「亞洲柔道公開賽科威特2023」，共派出10名運動員參加，賽事共有來自歐、亞共31支隊伍參賽。港隊派出女子48公斤以下級別王嘉莉、何樂怡、女子52公斤以下級別徐淑琪、女子57公斤以下級別楊諾琳、男子60公斤以下級別黎耀朗、王嘉祺、蔡學正、男子66公斤以下級別劉樂添、男子73公斤以下級別麥康年、男子81公斤以下級別李玨穎，當中大部份為今年亞運代表，期望遇賽於操。

值得一提是今次「亞洲柔道聯盟」在科威特議決通過，香港獲得「2024年亞洲柔道錦標賽」的主辦權，此為亞洲柔道運動員作為爭取「巴黎奧運」參賽資格的最重要賽事。而主辦權對香港柔道的長遠發展別具意義，同時亦肯定了「亞洲柔道聯盟」全體成員對「中國香港柔道總會」的信任及支持。

另外，「東亞柔道聯盟」於周二（25）在科威特召開會員大會，產生新的管理層，並任期四年，中國香港柔道總會主席黃寶基被選任為聯盟執行委員會副主席，李尚仁秘書獲委任為執行委員會委員。