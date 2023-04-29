足總盃　標準流浪逆轉勝冠忠南區入決賽

旺角大球場周六（29日）爆發「足總盃」4強大戰，冠忠南區及標準流浪兩星期內第3次交鋒。最終流浪憑金旻奎和祖連奴各入1球，反勝有史提芬彭利拿先開紀錄的南區，晉級下月(5月)13日上演的決賽。

南區今場派出佐佐木周，基斯及何振廷控制中場，史提芬彭利拿，慕沙和艾華於前線爭取入球，簡嘉亨先列後備；至於流浪，基藍馬及朴鍾範鎮守中路，林嘉緯，神田夢實及林衍廷組成中場鐵三角，協助祖連奴和伊巴謙攻堅，余在言和劉智樂於後備席候命。

流浪開賽初段已搶得較多控球，伊巴謙接應傳中頭槌二傳，基藍馬門前起腳斜出，隨後祖連奴禁區內勁射被川瀨浩太護空門，南區大難不死。26分鐘，神田夢實左路傳中，南區球員解圍不遠，金旻奎禁區頂起腳僅柱邊出界。南區站穩陣腳後嘗試反擊，惟幾次傳中都未能造成入球。35分鐘，艾華右路傳中，基斯禁區頂起腳高出，兩隊半場互交白卷。

流浪換邊後隨即換入劉智樂，加強攻力。戰至55分鐘，南區憑史提芬彭利拿主理罰球直射入網，先開紀錄。流浪之後傾力反撲，盧均宜右路傳中，金旻奎禁區頂抽射入網，為球隊追成平手。76分鐘，伊巴謙右路傳中，林學曦施射高出。6分鐘後，川瀨浩太侵犯伊巴謙領第2面黃牌被逐離場。87分鐘，祖連奴禁區內遭杜馬思侵犯博得12碼，他親自主射入網，流浪反超2比1，而這亦是最終比數。