足總盃　再做帶刀侍衞　金旻奎：入球獻給已故祖父

標準流浪周六（29日）於「足總盃」4強，以2比1反勝冠忠南區，相隔20年再闖盃賽決賽。其中南韓外援金旻奎（Kim）再顯帶刀侍衞本色，下半場後上助攻，為球隊攻入扳平一球，這位球風奇順的流浪守將，賽後就表示要將入球，獻給早前逝世的祖父。

在這場「足總盃」4強戰下半場率先失守的流浪，急起直追，他們的努力在66分鐘終於有收穫。金旻奎禁區頂左腳抽射破網，為流浪吹響反擊號角。入球後這位韓援跑向後備席與隊友慶祝，隨後雙手指向上天的同時，也不忘凝視着天空，賽後Kim解釋道：「早前祖父過咗身，但屋企人冇同我講，佢哋驚影響我備戰呢場波，呢球入波想獻畀祖父。」

金旻奎近期入球停不了，4月內各項賽事已為流浪攻入4球，向球迷展現其出色進攻能力，這位22歲韓援表示存粹希望繼續提升自身實力：「流浪隊友同教練團一支好肯幫我，我只想不停去進步，努力練波。」流浪相隔多年再闖盃賽決賽，對此Kim表示非常期待：「今次係職業生涯首次入決賽，我急不及待想去踢呢場波，希望為流浪贏冠軍。」