為不能跑的人而跑！公益路跑賽香港站最後召集

全球唯一的Wings for Life World Run公益路跑賽下周日(5月7日) 舉行。上屆香港 APP Run冠軍魏賡將征戰奧地利舉行的實體賽Wings for Life World Run旗艦跑,他呼籲港人參與香港APP Run,與世界各地的健兒在同一時間起步,一同為不能跑的人而跑!

長跑好手魏賡去年以52.13公里贏得Wings for Life香港APP RUN總冠軍,他的成績更在全球排名34。今年他將會首次挑戰實體賽事,前赴奧地利參與Wings for Life World Run旗艦跑。他表示心情既興奮又緊張,因為奧地利的賽事高手雲集。為了備戰,他每星期都保持150公里的訓練量,兩星期前更跑了一課40公里的長距離。他說:「我的狀態不俗,

希望到時可以跑出56公里或更長的距離。」

今年Wings for Life香港APP RUN定於中環海濱長廊,跑手亦可以選擇自定路線,只要準時於香港時間晚上7點開啟活動手機APP,便可以與全球選手同步起跑。魏賡指出,中環的路線是來回跑,所以跑手應該注意路面情況,特別因為是夜跑,有些位置燈光比較陰暗。他又提醒大家保持每15至20分鐘補充水份,以免在這種潮濕温暖的天氣下中暑。

有興趣的朋友可以登入 https://www.wingsforlifeworldrun.com/zh/locations/hong-kong 報名參賽,報名費用只需港幣$109(美金14元)。一如以往,Wings for Life APP Run的參加者在比賽開始前啟動 Wings for Life World Run APP,並開啟GPS系統,手機APP內的模擬終結者號(Catcher Car)便會在開賽後30分鐘起步,並以時速14公里開始追趕跑手,之後每30分鐘加速1公里。開賽3小時後,這架代表移動終點線的車輛將會每30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約 4小時以後,即65至70公里時追過最後一位跑手,即是賽事的冠軍。

Wings for Life World Run自2014年起舉辦,獲得來自全球195個國家、地區超100萬的跑手參與,並為Wings for Life脊髓損傷研究基金會籌得3830萬歐元。今年被喻為旗艦跑的實體賽事將分別在奧地利維也納(Vienna)、克羅地亞、德國慕尼克(Munich)、波蘭波兹南(Poznan)、斯洛文尼亞盧布爾雅那(Ljubljana)及瑞士楚格(Zug)舉行。未能前往這6個國家參賽的朋友亦可透過Wings for Life World Run手機APP參賽,無論你身處何地,都可以與世界各地的健兒在同一時間起步,一同為不能跑的人而跑!

去年Wings for Life World Run獲得來自全球192個國家及地區、合共161,892名跑手參賽。日本的Jo Fukuda以64.43公里,贏得男子全球總冠軍,俄羅斯的Nina Zarina則以 56公里,獲得女子全球總冠軍。