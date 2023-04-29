Gregory Koenig冧莊全年最佳教練　趙詠賢奪團體殊榮

2022香港優秀教練選舉頒獎典禮今日（29日）在香港體育學院舉行。劍擊教練Gregory Koenig和硬地滾球教練郭克榮，當選個人項目高級組全年最佳教練，壁球教練趙詠賢和殘疾人羽毛球教練劉南銘，則奪得團體項目高級組全年最佳教練。

香港運動員近年屢創佳績，教練和支援團隊功不可沒。今屆選舉收到197份提名，角逐七大組別獎項，包括全年最佳教練、優秀服務、最佳教練培訓工作者、最佳隊際運動教練、精英教練、社區優秀教練和學校優秀教練。

來自法國的Gregory Koenig連續兩年當選個人項目高級組全年最佳教練，他去年帶領張家朗奪得世界盃巴黎站、亞錦賽金牌及世錦賽銅牌，世界排名升上第一。由於Greg身處墨西哥，備戰下周舉行的世界盃，由劍擊隊總教練鄭兆康代領獎項。硬地滾球教練郭克榮一同獲得這個獎項，其愛將何宛淇去年登上BC3級「世一」。

壁球教練趙詠賢（Rebecca）和殘疾人羽毛球教練劉南銘榮膺團體項目高級組全年最佳教練。Rebecca感謝外界認同：「獎項證明這一年來運動員和教練的努力，雖然是我一個人獲獎，但屬於整個團隊，體院上下都有份。」壁壇近年出現退役潮，歐詠芝、陳浩鈴、歐鎮銘和李浩賢相繼掛拍，但女子壁球隊克服困難，去年勇奪亞錦賽團體冠軍。Rebecca樂見球員順利接班：「幸好當時（退役潮）距離亞運還有兩年，有時間慢慢消化。其實球員提早接班也是好事，她們經歷長時間訓練和比賽考驗，已成熟不少。」

壁球隊於2018年亞運豪取2金2銀，展望杭州亞運，Rebecca期望每個項目都有牌落袋：「我們下月會公布亞運名單，今年新增混雙項目，很難預料結果，目標是每個項目都有獎牌。」她特別提到何子樂和陳善鈺，希望她們利用杭州「半個主場」優勢，爭取佳績。