蘇斯克查點解用馬古尼　答案令人爆粗

已經離開曼聯2年嘅阿根廷後衞馬高斯盧祖，最近講番紅魔經歷，講到當日佢離隊經過，至今仍然忿忿不平，佢曾經向蘇斯克查質問，點解哈利馬古尼成日犯錯仲可以上陣，答案令佢即場爆粗。

盧祖2014至2021年效力曼聯，期間捧過英足盃、英聯盃同歐霸盃，但自從2019簽入哈利馬古尼之後，佢上陣機會大減，2019至20球季英超僅試過只得1場正選上陣，全季僅上陣9場，而馬古尼無論踢成點都穩坐正選，祖盧非常激氣，為此同蘇斯克查對質。

「有一日我走入蘇斯克查間房，要求佢畀我正選上陣，否則離隊，但佢竟然同我講，一定要用馬古尼，因為球會用咗好多錢買佢番嚟。我當時即場爆粗，馬古尼每個星期都犯大錯，Son of a b***h咁都唔畀我踢？」

曼聯2019年收購哈利馬古尼，轉會費8000萬鎊打破後衞世界紀錄，但佢加盟後球隊未有好日子過，焗用佢嘅蘇斯克查亦被炒，之後蘭歷克都冇符，直至今季由坦哈格領軍，簽入利辛度馬天尼斯取代佢，球隊先重上軌道。