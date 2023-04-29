爆80倍主其他　水晶宮扑「錘」上岸在望

周六（29日）晚英超頭場倫敦打吡，水晶宮主場面對「錘仔幫」韋斯咸，雙方你一拳我一腳合演入球騷，水晶宮王牌韋費特沙夏傷愈復出即有進帳，最終險勝韋斯咸4比3，爆出80倍「主其他」，老帥鶴臣回巢後頻頻搶到分，逐漸擺脫降班漩渦。

兩軍都要為護級搶分，作客嘅韋斯咸一開波即採取主動，9分鐘一次角球攻勢，米高奧利斯解圍論盡變助攻，畀湯馬士蘇錫克先開紀錄，冇耐米高奧利斯將功補過，妙傳佐敦阿休扳平。20分鐘又係米高奧利斯於右路策動進攻，佐敦阿休後腳彈後，遠柱嘅韋費特沙夏近門撞入，傷愈復出就有波入，10分鐘後舒洛比逼甩湯馬士蘇錫克個波再下一城。不過韋斯咸未有放棄，35分鐘又係靠角球由米查利安東尼奧追番粒。

易邊後大家繼續踢得好開放，66分鐘水晶宮中場伊比爾治伊斯於禁區被侵犯博到12碼，佢親自操刀破網，雖然「錘仔幫」再次藉角球由阿古特頂入，可惜仍以3比4輸波。水晶宮踏入2023年一度經歷連續13仗不勝，但自從老帥鶴臣3月回歸後，聯賽領軍6仗取得4勝1和1負，狂搶13分，依家累積40分，護級應該問題不大。