佐藤壽人：藤枝勢延續連勝走勢

金澤薩維根上周於主場以1比2不敵磐田山葉，換句話說他們今季目前為止，還未試過和局收場，錄得5勝6負。金澤薩維根於這場比賽入局較慢，結果被磐田山葉取得主導權，但其中一個可取之處，就是他們經常於兩翼位置取得甜頭，表現突出。

今仗金澤薩維根需要在開局時攻守方面保持更佳紀律性，以防再次於比賽初段被對方先開紀錄，而藤村慶太將要在中場擔當不可或缺的角色。

藤枝MYFC上周日憑比賽末段攻入致勝球，以3比2擊敗仙台維加泰，錄得聯賽3連勝佳績。藤枝今季首次升上日乙，表現令人留下深刻印象，將去年很多良好的踢法帶到今年這個日本次級聯賽之中。值得一提的是，多位球員會參與球隊進攻，為控球在腳的球員提供多個交波選擇。

由於藤枝MYFC每場賽事都能夠製造很多入球機會，加上渡邊龍亦於禁區內表現出色，憑著他絕佳的決定力及把握力，今季他暫時經已合共攻入9球了。

到目前為止，金澤的4-4-2陣式往往面對如藤枝一樣排出3-4-2-1陣式的球隊時，表現都未如理想，我認為藤枝的榎本啓吾及久保藤次郎一對邊路球員，今仗有能力為金澤構成威脅，並可助客隊藤枝MYFC取得勝利。