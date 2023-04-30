【有片】巴塞15歲神童創歷史　獲譽新美斯

周日(30日)凌晨西甲賽事，巴塞隆拿主場4比0大炒貝迪斯，距離聯賽冠軍又邁進一大步，不過今場焦點唔係入波嘅羅拔利雲度夫斯基或者1射1傳嘅拉芬夏比洛尼，而係首演嘅15歲「新人王」耶馬，呢位2007年出生嘅天才成為巴塞史上最年輕上陣球員，短短10分鐘時間幾乎入波兼助攻，認真犀利！

巴塞今場贏得輕鬆，14分鐘拉芬夏比洛尼右路傳中，安達斯基斯坦臣頭槌頂入先開紀錄；33分鐘貝迪斯守將艾加干沙利斯2黃1紅被逐，踢多過嘅巴塞即把握機會入多2球，羅拔利雲度夫斯基同拉芬夏比洛尼分別建功，帶住3比0優勢返更衣室。

下半場巴塞控制戰局，耶馬喺場邊熱身已經引起球迷歡呼，82分鐘古度洛迪古斯擺烏龍令巴塞領先4球後，耶馬終於喺83分鐘登場，並以15歲零290日之齡，成為巴塞史上最年輕上陣球員。耶馬並冇怯場，先係禁區內偷波施射被門將撲出，再有2次精彩過頭妙傳，可惜奧士文尼迪比利龍門口未能接應。

耶馬喺巴塞青年軍表現超班，被譽為拉馬西亞自美斯後最出色嘅「產品」，教練沙維賽後表示：「我叫佢要嘗試唔同嘅嘢，只得15歲，佢係個好特別嘅天才球員，佢識又入又識助攻，我喺訓練場就見到佢將會成為偉大球員。」巴西翼鋒拉芬夏比洛尼亦加入讚賞：「我15歲嗰陣只係同鄰居踢波，如果佢今場入波真係不得了！」