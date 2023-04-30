賓施馬1個月內3次「戴帽」　皇馬狙擊曼城

皇家馬德里周日(30日)凌晨西甲，主場4比2大破艾美利亞，法國前鋒賓施馬個人連中三元，亦係佢喺今個月內第3次「戴帽」。皇馬「三叉戟」賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯今場合作無間，火力全開誓要喺歐聯4強狙擊曼城！

皇馬喺西甲衞冕機會渺茫，不過為歐聯做準備仍然唔可以放鬆，今仗5分鐘就先拔頭籌，雲尼斯奧斯祖利亞左路突破，傳中畀賓施馬門前射入；17分鐘到右翼洛迪高高斯表演，佢右路底線巧妙過人後，傳 中畀賓施馬輕鬆掃入；完半場前賓施馬主射12碼完成帽子戲法。補時階段艾美利亞破蛋，但洛迪高高斯47分鐘再入1球，客隊61分鐘追番1粒只係挽回多少面子，皇馬最終仍贏4比2。

賓施馬喺4月份大爆發，先後對華拉度列、車路士同艾美利亞連中三元，今場亦令賓施馬喺皇馬累積入球突破350大關(352球)，係C朗拿度之後皇馬第2個達到呢個里程碑嘅球員，賽後獲會長皮里茲送紀念波衫。皇馬教練安察洛堤賽後表示：「我哋前鋒三叉戟非常出色，佢哋扭波非常犀利，現代足球愈嚟愈少見，如果球隊搞掂埋防守，將會有好好嘅成績。」