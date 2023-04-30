羅馬失分折將　寸王：要向女子隊借人

周日(30日)凌晨意甲爭前4大戰，羅馬主場被AC米蘭逼和1比1，一齊失分「攬炒」，羅馬更加係損兵折將，前鋒比洛迪、中堅甘貝拿都受傷，令傷兵人數增加至7人，教練「寸王」摩連奴非常無奈，講笑話可能要向女子隊借兵頂住先。

今場踢到補時先至出現入波，羅馬喺補時4分鐘，由譚美阿巴謙射入打破僵局，根據統計呢支首都勁旅今季聯賽第7次補時入波，屬於各隊之冠。羅馬以為可以穩袋3分，點知AC米蘭喺補時7分鐘，憑後備上陣嘅沙利麥卡斯入波扳平1比1。

羅馬由贏變和之外，仲遭受傷兵問題打擊，中堅甘貝拿踢咗16分鐘，因為膝部受傷退下火線，賽後證實佢傷勢嚴重，無緣今季餘下賽事。至於前鋒比洛迪被撞傷肋骨，出現骨折情況，預料都要抖一段時間。

此外，前鋒保羅戴巴拿、中場韋拿杜姆、3位後衞基斯史摩寧、迪亞高洛蘭迪、卡斯杜柏都有傷在身，防線成為傷兵重災區，嚴重影響摩連奴排陣，賽後佢無奈話：「我終於有藉口去搵羅馬女子隊教練同球員，佢哋有1位後衞踢得唔錯，或者佢可以同我哋一齊踢。」

羅馬嚟緊5月惡戰連場，包括聯賽對國際米蘭、歐霸盃4強對利華古遜，人腳緊張之下，雙線作戰舉步維艱。