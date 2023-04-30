曼聯跌Watt讓唔起　維拉下盤睇定食

英超前列大戰，曼聯主場對阿士東維拉，「紅魔鬼」曼聯一對正選中堅華拉尼、利辛度馬天尼斯養傷之下，防線有隱憂，恐怕今仗唔敢太冒進，只要唔輸，已經對於保住前4位大有幫助。阿士東維拉狀態大勇，近10場英超取得8勝2和，聯賽首循環交鋒亦贏過曼聯，維拉今仗受讓半一，必捧下盤。(Now 622周日晚9時直播)

曼聯陣容不整之下，近期成績明顯受影響，包括歐霸盃8強次回合吞西維爾3蛋，英足盃4強踢到互射12碼先至淘汰白禮頓，上仗英超面對狀態低迷嘅熱刺，竟然上半場領先2球之下，最終被逼和2比2，換言之「紅魔鬼」近3場賽事法定時間都贏唔到，今場仲要讓波，未免太被高估。

紅魔前4穩陣戰意成疑

曼聯除咗近況欠佳之外，爭前4位形勢上，今仗亦冇必要贏，畢竟已經領先第5位熱刺及第6位阿士東維拉6分，並踢少對方2場，所以只要今場唔輸，前4位就好穩陣，冇必要同維拉硬碰。

阿士東維拉走勢銳不可當，近10場英超取得8勝2和，包括大勝另一支前列球隊紐卡素3比0，領隊艾美利豪言要取得下屆歐洲賽入場券，搶分決心非常大。值得一提，艾美利上年11月接過維拉帥印，第1場比賽就係以3比1擊敗曼聯，相信今仗應該都有分落袋。

直播表

周日3:30pm 韓職 水原藍翼 Vs FC大邱

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周日6:30pm 意甲 國際米蘭 Vs 拉素

Now 639

周日7:00pm 英冠 卡迪夫城 Vs 哈特斯菲爾德

有線602、662台

周日7:30pm 德乙 基爾 Vs 達斯泰特

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 卡迪斯 Vs 華倫西亞

Now 632

周日9:00pm 英超 曼聯 Vs 阿士東維拉

Now 622

周日9:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 列斯聯

Now 624

周日9:00pm 英超 富咸 Vs 曼城

Now 621、611

周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 修咸頓

Now 623

周日9:00pm 意甲 拿玻里 Vs 沙蘭力坦拿

Now 639

周日10:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 切爾達

Now 632

周日11:05pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 羅連安特

Now 639

周日11:30pm 英超 利物浦 Vs 熱刺

Now 621、611

周一凌晨零時 FB0844 意甲 費倫天拿 Vs 森多利亞

Now 638

周一0:30am 西甲 愛斯賓奴 Vs 基達菲

Now 632

周一2:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 祖雲達斯

Now 638

周一2:45am 法甲 馬賽 Vs 歐塞爾

Now 639

周一3:00am 西甲 華拉度列 Vs 馬德里體育會

Now 632

周一7:30am 阿甲 泰拿尼斯 Vs 羅沙里奧中央

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周一7:30am 阿甲 聖達菲聯 Vs 拉魯斯

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