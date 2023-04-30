白禮頓又有「靚貨」　19歲新星2助攻創紀錄

白禮頓近年出產多位優質球員，成為轉會市場炙手可熱人物，呢支「神奇球隊」喺周六(29日)晚英超主場以6比0大勝狼隊，又有「靚貨」出品，巴拉圭小將安斯素貢獻2次助攻，以19歲零96日成為英超史上最年輕單場助攻起孖嘅南美洲球員，呢位新星一戰成名，肯定又會引來各大豪門爭奪。

開賽6分鐘，白禮頓由安達夫入波打開紀錄，跟住輪到另1位德國球員柏斯高哥斯表演，個人梅開二度，2個入球都係來自安斯素嘅助攻。呢位19歲前鋒上年夏天以950萬鎊(約9,400萬港元)轉會費，由巴拉圭球隊利伯泰迪加盟白禮頓，踏入下半季開始嶄露頭角，並愈踢愈好，早前英超對般尼茅夫、車路士，後備上陣都取得入球，今仗踢正選貢獻2次助攻創造紀錄，前途無可限量。

事實上，白禮頓嘅球探團隊近年發掘多位「潛力股」，包括摩西斯卡些度、阿歷斯麥亞里士打、三笘薰、艾雲費格遜等猛將，難怪唔少網民認為白禮頓嘅球探團隊先至最值錢。

另外，白禮頓3位球員安達夫、柏斯高哥斯、韋碧克今仗都梅開二度，英超史上第5次出現1場比賽同隊有3人入波「2+」。