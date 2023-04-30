足總盃4強　東方傑志「老對手」再鬥過

周一（1日）公眾假期於旺角大球場，上演「足總盃」4強對決，由東方與傑志爭奪最後一個決賽席位。為打破季內面對傑志不勝魔咒，東方今場絕不退縮，至於傑志為重奪失落多年的「足總盃」冠軍，同樣戰意十足，「東傑大戰」一觸即發。（無綫85台周一下午3時直播）

於8強淘汰港會的東方，對上一次捧起「足總盃」是2019/20賽季。今季各項賽事與傑志5次交手，惟東方未嘗一勝，主教練盧比度（Chino）表示晉級壓力不在東方，但強調一定會展現出競爭力：「傑志雖然冇丹恩奴域，但依然係港超最強球隊，對住佢哋永遠都係好困難，但今季我哋每場波都冇輕易放棄，呢場都唔會例外。」Chino透露上場一度重返賽場的鐘樂安傷患復發，今季或提早收咧，好消息是簡古爾坐完波監復出。

近日在足總舉行的「足球明星選舉」公眾投票中，獲得頗高票數的孫銘謙，就不忘感謝球迷的支持：「多謝大家嘅厚愛，我覺得自己仍需要努力，先對得住佢哋對我嘅支持。」「足總盃」4強再遇傑志，「孫銘」指全隊都有決心去面對今場硬仗：「『足總盃』係我哋今季爭冠嘅最後機會，係希望有個好成績，雖然今季對傑志往績麻麻，但我哋仍會以贏波為目標，力爭打入決賽。」

傑志8強擊敗深水埗順利晉級，今場再遇老對手東方，雖然球隊今季對賽未曾一敗，但總監兼主教練朱志光提醒球員絕不可掉以輕心：「未輸過紀錄嚟啫，球員唔可以有呢種心態，足球比賽逐場計，東方上場聯賽對港會踢得幾好，一場過淘汰賽要鬥穩陣同唔好犯錯。」陣容方面，丹恩奴域連同新兵陳俊樂繼續作壁上觀，「朱Sir」又透露南韓籍中鋒金信煜的狀態，以及與隊友之默契，近日正不斷提升，是役或有機會正選掛帥。

過去幾場缺少「黑山伊巴」下，翼鋒明加索夫（Mingi）承認對球隊攻力構成影響，但強調自己及一眾隊友，會盡力填補這名首席射手暫時缺陣的空缺：「冇咗丹恩踢法好唔同，佢除咗入波之外，仲喺前場有好大貢獻，好彩我哋近期都有波入，大家落到場都好搏命。」雙方上次在「賽馬會菁英盃」交手，「藍鳥」僅與東方踢成平手，Mingi指球隊今次在全力出擊下，有信心擊敗對手。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 27.馬高斯 30.黃梓浩

中場：10.蔡立靖 6.胡晉銘 16.梁振邦

前鋒：7.簡古爾 9.巴杜姆 23.孫銘謙

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：17.米基爾 24.顏卓彬 10.基爾頓

前鋒：8.伊高沙托尼 33.金信煜 7.明加索夫