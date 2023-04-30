港超聯　回應續戰決定　大埔主席：給球員更多發揮機會

港超聯球會和富大埔，周日（30日）於大埔林村許願廣場舉行就職典禮，球會在同日凌晨於Facebook專頁，宣布來季將續戰港超，有份出席活動的大埔足球會主席林奕權，亦就有關決定作回應，表示希望給予球隊更多發揮機會，並談到對來季組軍的看法。

大埔於Facebook專頁出公告，確認來季會續戰港超聯，林奕權是日出席活動時，也對這個決定作解釋：「今年係幾滿意，但我覺得我哋可以做得更好，畀多啲機會我哋啲a球員去發揮。」球會於公告中提到有關降班傳聞，是因為部分教練團成員，包括主教練李恆滙相繼離隊，對此林表示一度對這個情況感到擔憂：「一個新嘅教練嚟到，可能會帶入新嘅球員，我哋又要重新磨合，過去一年嘅時間會白費，現有教練更加了解球隊，可能會有更好效果。」他表示仍未對誰會接過大埔帥印作最終決定，但透露曾接觸有過港超執教經驗的教練，惟認為與球會理念未必切合。

林透露今年班費逾700萬港幣，來季預算會相若，但希望在資源分配上作調整：「希望運用得好啲。」他透露已開始與部分球員洽談新季合約，相信組軍模式會與今季相若，並提到希望惟李恆滙在離隊前，為球隊完成接手等相關工作，惟他表示未肯定陣中一眾表現突出的外援會否留效：「佢哋留就留，唔留就睇本地有冇好嘅球員，暫時我哋都未搵新外援。」今季港超征途接近尾聲，林也對球隊表現作評價：「初頭係差少少，可能係因為未合拍，同埋啱啱重返港超係有啲難度，下半季表現有目共睹，係好咗好多，嚟緊吸收咗比賽經驗，來季表現一定會更好。」

大埔隊長陳曉鋒就指球員透過球會社交平台專頁，得悉球隊續戰的消息：「呢幾日自己同隊友都好忐忑，港超隊數唔多，如果冇得踢，我哋都會各散東西，但知道搞番都覺得好欣慰。」來季大埔教練團成員勢有變動，但陳曉鋒仍對球隊充滿信心，並講到來季目標：「唔敢講衝擊前三，起碼要上到上半版，今季表現上可能唔夠穩定，導致成日失分，希望下年可以改善。」