歐戰席位關鍵6分波　利物浦勢勇熱捧主W

英超爆發歐洲賽資格關鍵戰，利物浦主場迎戰熱刺。「紅軍」多名傷兵陸續復出，球隊成績持續向上，睇個勢有望取得歐洲賽資格，熱刺近期2度易帥，球員無所適從，聯賽排名持續下降，今仗作客晏菲路難望取勝，利物浦近5仗聯賽主場錄得4勝1和，表現有保證，主勝屬信心之選。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

隨住迪亞高祖達、路爾斯戴亞斯等前鋒傷愈復出，利物浦攻力回復舊觀，近期成績仲開始反彈，包括6比1大炒列斯聯、3比2擊敗諾定咸森林之後，上仗周中快車作客再以2比1反勝韋斯咸，豪取3連勝進佔聯賽第7名，但想取得歐洲賽資格仲要繼續搶分。

紅軍近期火力全開，穆罕默德沙拿連場有「士哥」，其利物浦入球數字成功超越名宿科拿，迪亞高祖達復出後亦愈踢愈有信心，加上達雲紐尼斯及加普持續好表現，朝住歐洲賽席位衝刺，今場火併熱刺更係關鍵「6分波」，紅軍嘅爭勝意欲毋庸置疑。

熱刺後防頻犯錯

熱刺近期甚為動盪，1個月內兩度換帥，上月底接手干地教鞭嘅看守領隊史泰連尼又被炒，由助教賴恩美臣頂上，內部混亂不堪，球員短期內經歷3任領隊，上仗對曼聯驚險逼和2比2，但同歐聯資格已經愈行愈遠，依家暫時喺歐霸區，可能遲啲再降到歐協聯，加上球隊後防頻頻犯錯，作客面對攻力超強嘅利物浦，難望有好結果。