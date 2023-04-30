高澔塱跳入8 Meters Club　成香港跳遠第二人

香港田徑錦標賽今日（30日）在灣仔運動場舉行。高澔塱在男子跳遠兩破PB，包括第五跳的8米01，成為香港史上第二個跳過8米的運動員：「8米對跳遠運動員來說是一個標準。越過這個數字，我可以說自己是一個Long Jumper，我終於入到8 Meters Club。」

男子跳遠高手雲集，有香港紀錄保持者陳銘泰、18歲新星林銘夫、馬嘉豪和高澔塱。染了銀色頭髮的高澔塱表現搶鏡，第二跳已刷新個人最佳7米94，第五跳再一口氣推前到8米01，成為陳銘泰後，香港第二個加入「8 Meters Club」的運動員，力壓澳洲選手Jalen Rucker（7米94）和林銘夫（7米83）奪冠。

看著紀錄牌上的「8.01」，這個日思夜想的數字，高澔塱激動咆哮。他回憶去年歐洲有過一跳8米28，但裁判亮起紅旗：「我把那一幕截圖，貼滿房間，每日提自己做多少少，努力多少少，可能就做到8米。」港隊在亞運跳遠只有兩個名額，林銘夫上月學界跳出7米89，讓高澔塱產生危機感：「我叫家人來看，告訴他們，我一定會做到，因為我的亞運位置跌到第3了。如今後起之秀很多，必須更自律，更努力，不只一次跳過8米，要穩定跳過8米，才算亞洲級的跳遠選手。」

他感謝家人無條件支持：「當運動員環境不好，屋企好辛苦。他們開餐廳的，今天不開店，專門支持我。」他開玩笑說8米像自己兒子，幾經周折才能誕生：「我是父母個仔，8米是我個仔，所以8米是他們的孫。」

剛從法國回港的陳銘泰四次試跳失敗，以7米79名列第4，與個人保持的香港紀錄（8米12）有一段距離。隻身前往法國學藝兩年，他對成績尚算滿意，也樂見好兄弟高澔塱和林銘夫創下佳績：「更有動力，如今跳8米可能也贏不到比賽。大家互相推動，一起努力。」

這日田徑場還有一件喜事，「標槍王」許懷熙以61米42贏下男子標槍冠軍後，向相戀十年的女友Tiffany求婚。