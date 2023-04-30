卡維特利雲「重新做人」　阿仙奴等住搶人

愛華頓目前喺英超陷入降班漩渦，最後5場聯賽當決賽咁踢，衝刺時刻就靠晒前鋒卡維特利雲，呢位英格蘭射手今季長期受傷患困擾，不過領隊戴治上任後就將佢徹底「改造」，希望佢可以健康比賽。據報阿仙奴對卡維特利雲虎視眈眈，有意夏天搶人。

戴治喺2月上任後，首仗就喺卡維特利雲掛帥後，爆冷1比0擊敗阿仙奴，但長期受傷患影響嘅卡維特利雲亦喺該仗傷出，缺陣之後10場聯賽，直到最近2仗先至復出。據報戴治喺呢段時間，為卡維特利雲徹底改造：「我同醫療團隊深入調查，審視佢嘅訓練計劃、奔跑距離、奔跑速度、飲食習慣、生活習慣、睡眠時間，甚至揸邊款車同用邊種枕頭，令佢可以『重新做人』。」

卡維特利雲可唔可以幫愛華頓護級仲係未知數，但佢就唔憂冇出路，據報阿仙奴計劃夏天引入新前鋒，希望有一個同加比爾捷西斯踢法唔同嘅箭頭，而卡維特利雲就係目標之一，如果愛華頓最後降班，阿仙奴更加以「趁低吸納」，預計「降班價」可能唔使4,000萬鎊(約3.95億港元)。