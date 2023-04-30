比堤：紅軍「大」啖食「刺」

利物浦擊敗韋斯咸取得一場重要的勝仗後，成功錄得聯賽3連勝佳績，如果今仗獲勝的話將有機會反壓熱刺，並有望鎖定來季歐洲賽的參賽資格。

阿歷山大阿諾特面對韋斯咸一仗中出任較為接近中路的位置，領隊高普亦成功證明這是一個「神調動」，他更加為加普的入球交出一次助攻，整體表現十分之有效率。我不會感到驚訝他今仗會再一次擔任中場中路位置的角色，將會為熱刺暫代領隊賴恩美臣帶來一定的煩惱。

加普近3場聯賽一共攻入2球，我認為他是紅軍今季其中一個可取之處。雖然他需要一點時間作出適應，不過他看來擁有一位出色的前鋒所需要的所有能力，前途無可限量。加上他信心十足，我預期他將可考驗熱刺非常不穩的後防。

賴恩美臣於上仗面對曼聯的聯賽中安排球隊踢回3中堅陣式，但上半場熱刺的防線輕易被紅魔撕破，所以他們定要在今仗作客晏菲路之前作出改善。可幸的是，他們下半場奮戰不懈，表現出色，追平比數後更加有機會獲勝而回。

孫興民近4仗一共攻入3球，正不斷重拾信心，我預期他跟哈利卡尼的串連將會為表現麻麻的利物浦防線帶來麻煩。

熱刺面對紅魔下半場的表現將加強了球隊的士氣，但他們能否取得歐洲賽的參賽資格，卻變得相當被動了。

我認為今仗將會有多個入球出現，由於利物浦擁有主場之利，預計紅軍最終將可獲得勝利。