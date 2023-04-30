挑戰更高層次　楊和職籃路踏遍亞歐美

前南華後衞楊和近年積極外闖，上季轉戰東亞超級聯賽（東超），協助灣區翼龍奪得季軍。這位前甲一球星5月將再次衝出亞洲，挑戰加拿大精英籃球聯賽（CEBL），繼續向更高水平進發，他勉勵在港年輕球員：「不妨冒險，勇敢踏出第一步。」

■圖、文：余樂詩

楊和（Glen）和惠龍兒去年宣布離開南華，加盟由澳洲國家隊主帥戈爾領軍的東超球隊灣區翼龍，並與尼高臣及Myles Powell等前NBA球員合作，最終獲得第3名。Glen坦言由得分後衞改打控衞，起初感到不適應，幸累積大量比賽經驗後，加上經常要與外援「對位」，因而進步不少。

5萬多球迷睇波夠震撼

他不忘感謝前南華教練巴拿莫域的栽培：「球隊另一控衞因簽證問題無法歸隊，我是全隊唯一的控衞，今季很多場都要打足48分鐘，獲得很多經驗。多謝Man Sir（巴拿莫域）疫情期間鼓勵我練習控衞技巧，他說以我的身高（1米93）和打法，如果想向更高水平發展，就要轉打控衞。」

灣區翼龍上季以特邀球隊身份，出戰菲律賓PBA委員盃，最終打入總決賽，與菲律賓職業球隊加朗巴國王鬥足7場後，獲得亞軍。菲律賓人向來熱愛籃球，總決賽Game 7吸引多達54,589名球迷入場，創下PBA單場新高，楊和坦言相當震撼：「上季最難忘就是這場，5萬多人入場，而且全部支持主隊，氣氛令我畢生難忘。」

決賽入波賀余理洋結婚

說到另一難忘回憶，Glen神氣地說：「我射入了full court shot（後場遠射）！」他說這是送給好兄弟的禮物：「那天是余理洋結婚的大日子，可惜我和Duncan（惠龍兒）要比賽去不到。賽前我們說，一定要加倍落力，結果我射入這球，當是給他的賀禮吧，哈哈！」

東超賽季3月結束，26歲的楊和趁休季期間，加盟加拿大CEBL球隊Sea Bears，繼征戰西班牙乙組聯賽後，再次衝出亞洲。值得一提香港東方中鋒麥洛連去年亦曾打過此聯賽，湊巧他當時效力球隊的教練Mike Taylor，正是現時楊和新隊教練。CEBL常規賽5月24日展開，Sea Bears為5隊西岸球隊之一。即將回到出生地比賽，楊和十分期待在家人及朋友面前一展身手：「作為聯盟唯一亞洲球員，很想測試自己的能力，挑戰更強對手。」

控制體脂自律冇偷懶

拍攝當天，楊和拿着新籃球和體脂夾現身維園籃球場，他笑說：「今個暑假不能偷懶啊！」原來，他是受教練戈爾的啟發，休季要繼續自律生活：「教練對我們很嚴格，我們常常被他罵，但我明白他只想我們進步。賽季期間他要求我們定期量度體脂，每個位置都有不同的目標數字，例如控衞就要控制在6至8％。」

楊和 Glen Yeung

出生日期：1996年8月30日（26歲）

年齡：（香港，加拿大混血兒）

身高：1米93 司職：控球後衞／得分後衞

大學：Mount Royal University

榮譽：香港甲一聯賽冠軍‧南華（2016、2017、2019）

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