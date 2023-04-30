費度：捧明尼蘇達聯主場開齋

乍看之下，今仗看來將會是一場五五波，事關明尼蘇達聯及FC達拉斯上輪聯賽同樣落敗而回，加上彼此的反擊踢法相當相似，而且聯賽排名亦非常接近。

明尼蘇達聯主場表現通常都十分好，但今季聯賽主場方面仍然未嘗一勝。我認為主要歸咎於球隊入球能力不足，今季8場聯賽只入8球。

今季新加盟的鄭相彬如今應該更加融入球隊，這位南韓小將於邊路的推進速度很高，絕對是球隊嘗試撕破對方防線的關鍵一員。

另一方面，明尼蘇達的防守相當穩健，今季經已錄得兩場零封成績，亦只有兩場聯賽失多過1球。中堅米基爾達比亞斯今季踢足每1場聯賽及每1分鐘的上陣時間，表現出色。

今仗他需要作出快速反應，因為我預期FC達拉斯將不介意以守代攻，並嘗試以反擊攻勢爭取入球。美國國家隊國腳捷西斯費拉拿將會在前線領軍，當FC達拉斯強攻對方守衞時極具危險性，他們的速度經已令到多支球隊出現問題。

縱使我感到FC達拉斯整體上實力較高，但他們防守表現平平，加上主場優勢於美職聯賽場十分重要。綜合以上各個元素，我會睇好實力較為遜色的一方明尼蘇達聯，今仗將可取得今季首場主場勝利，全取3分。