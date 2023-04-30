曼聯小勝維拉　曼城激贏富咸上榜首

周日晚英超激戰，曼聯憑般奴費南迪斯建功，主場1比0小勝阿士東維拉，繼續企穩前4，同市嘅曼城作客2比1贏富咸，反壓阿仙奴升上榜首兼少踢1場，向着英超冠軍進發。

曼聯今仗收起安東尼馬菲奧斯，改用沙比薩同基斯甸艾歷臣踢雙攻中，般奴費南迪斯移往右路支援拉舒福特，杜維爾馬拉西亞打左閘，達洛治移去右閘位取代雲比沙卡；近10場不敗嘅維拉前邊繼續有奧尼屈堅斯，後防有達米安馬天尼斯把關。

上半場曼聯佔壓倒性優勢，攻到39分鐘一次反擊機會，拉舒福特左路快放射遠柱，達米安馬天尼斯撲橫，般奴費南迪斯右路殺上補射入網，為紅魔領先1比0，下半場末段域陀連迪路夫護空門，協助曼聯保持勝局完場。

另邊廂，曼城對富咸有個好開始，僅2分鐘博得12碼，艾寧夏蘭特主射入網打開紀錄，該挪威前鋒在聯賽累積34球追平舒利亞及高爾紀錄，卡路士奧尼斯奧斯於15分鐘為富咸扳平1比1，36分鐘祖利安艾華利斯接應馬列斯傳送破網，曼城贏2比1全取3分。