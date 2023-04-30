來季缺席歐聯　車路士球員減薪3成

車路士換帥後未止血，繼續連敗走勢，而且沒有最差，只有更差，傳媒報道，由於車路士未能取得來季歐聯資格，大部份球員都要減薪30%，包括安素費南迪斯等球員已接受減薪事實。

《The Athletic》報道，車路士近年幾乎穩佔歐聯席位，但上季尾球會易主，伯利上場後形勢急變，伯利在球員合約中加入歐聯條款，失去歐聯資格須減薪30%，此條款由高列巴尼及史達寧加盟時開始，而且好不幸，來季就要執行。

上述條款並非藍戰士首創，上季曼聯失去歐聯資格，包括C朗在內嘅球員都要減薪25%，不過C朗唔接受減薪，認為自己已交出如期表現，只係其他人表現太差，加上其他原因，結果C朗同球會提前解約。

C朗同曼聯之間嘅問題，未必會喺車路士出現，報道指車仔球員都接受減薪條款，不過打擊士氣在所難免，不過球員對於保利干涉球隊事務更為反感，包括在球場訓斥球員，經常進入更衣室，甚至安排陣容，干擾領隊工作，都令球隊士無鬥志，球員無法專心比賽。