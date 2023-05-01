最激劇本！利物浦反絕殺　高普High到拉傷

英超最瘋狂劇本誕生！周一(1日)凌晨英超大戰，利物浦主場同熱刺合演超峰迴路轉賽事，「紅軍」喺15分鐘就領先3比0情況下，喺補時3分鐘被熱刺逼和3比3，但利物浦1分鐘後神奇反絕殺贏4比3，領隊高普High到走去第4球證面前慶祝，結果搞到拉傷大腿，離奇劇情估你唔到！

呢場關乎歐洲賽資格嘅大戰，利物浦有個完美開局，居迪斯鍾斯3分鐘近門射入，2分鐘後路爾斯戴亞斯接應加普底線回傳近門抽入，15分鐘熱刺中堅基斯甸羅美路禁區內魯莽踢人輸12碼，穆罕默德沙拿操刀射入，利物浦15分鐘就遙遙領先3球，冇諗到之後發展高潮迭起。

熱刺39分鐘憑一次反擊由哈利卡尼破蛋，換邊後熱刺愈踢愈順，孫興民曾射門中柱，77分鐘突破越位追成2比3。去到補時3分鐘，後備上陣嘅李察利臣接應孫興民罰球頂入，正當以為熱刺實現絕地大反擊，1分鐘後迪亞高祖達把握盧卡斯莫拉自殺式回傳，為利物浦絕殺贏4比3。

利物浦由崩潰到絕殺，領隊高普喺贏波後非常激動，衝去第4球證面前慶祝以示對執法不滿，點知樂極生悲拉傷左腳大腿，畫面既激情又滑稽。利物浦贏波後有56分，力壓踢多1場嘅熱刺升上聯賽榜第5位，落後第4位踢少1場嘅曼聯7分，數字上仍然有機會進入前4。