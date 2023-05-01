祖達爆頭飛腳惹爭議　高普喪插球證勢被罰

利物浦戲劇性4比3絕殺熱刺，今場出現唔少話題十足嘅事件，絕殺英雄迪亞高祖達後備上陣後，曾經飛腳踢中奧利華史基普個頭，令對方爆缸，但粗野動作只係換嚟一張黃牌，引起極大爭議。不過，利物浦領隊高普賽後仍對執法不滿，炮轟球證保羅泰亞尼「針對利物浦」，據報將會面臨秋後算帳。

今場比賽競爭激烈，雙方有唔少粗暴「埋牙」鏡頭，奧利華史基普曾踩落路爾斯戴亞斯足踝被「放生」；去到第81分鐘，奧利華史基普飛頂頭槌，迪亞高祖達飛腳踢中對方頭部，奧利華史基普即時爆缸流血，雖然動作非常礙眼兼具殺傷力，但保羅泰亞尼只係向迪亞高祖達出示黃牌，令呢位葡萄牙國腳有機會做絕殺英雄。

高普今場對保羅泰亞尼非常不滿，包括認為熱刺補時追平嘅罰球係誤判，完場後佢亦唔避忌展開炮轟：「我哋同保羅泰亞尼曾經有不快過去，我唔知佢點解針對利物浦，佢話對我哋冇偏見，但呢個唔係事實。」英國職業裁判員公司(PGMOL)隨後發聲明，稱已經得悉高普賽後對球證作出嘅言論，並表示查過保羅泰亞尼今場冇任何不當行為，預料高普將會被追究處罰。