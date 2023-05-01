般費「怨婦」上身　同兩位隊友爆衝突

曼聯喺周日(4月30日)晚英超主場以1比0擊敗阿士東維拉，進一步鞏固前4位，中場般奴費南迪斯打破一個半月入球荒，理應值得慶賀。不過，呢位葡萄牙國腳「怨婦」上身，不斷埋怨隊友表現，並先後同查頓辛祖及卡斯米路發生口角，難免影響軍心。

曼聯今仗創造唔少攻勢，但臨門一腳往往失之交臂，一向怨言多多嘅般奴費南迪斯又再次發揮「怨婦」本色，頻頻埋怨隊友傳波唔到位，鏡頭影到查頓辛祖忍無可忍，叫般費冷靜，唔好再埋怨。

紅魔鬼全取3分後，般奴費南迪斯仍然唔滿意，完場時對住卡斯米路狂呻，激嬲呢位巴西國腳，兩人對質愈來愈激烈，好彩哈利馬古尼介入做和事佬，及時化解呢場內訌。

網民對於般費「怨婦」表現，都睇唔過眼，有人話：「般奴費南迪斯做隊長，唔代表佢可以隨意埋怨同投訴，咁做非常負面。」亦有人力撐查頓辛祖，認為佢踢得好，但般費對於隊友每次傳波，都有投訴，實在非常幼稚。

唔少球迷認為般奴費南迪斯動輒就埋怨同投訴，成為球隊一大問題，領隊坦哈格必須正視。